大陸清華大學日前爆出性騷擾案，一名女學生指控學弟摸她屁股，個資還被公開在網路上，女學生嗆聲要讓對方「社會性死亡」，一度鬧得沸沸揚揚，但校方調閱監視器，發現根本沒有摸屁股的行為，女學生事後毫無誠意的道歉，讓她被網友肉搜，清大學生也挺學弟，認為公開女學生個資「剛好而已」。

一名清大男新生，日前到學校餐廳用餐，這時另一名學姊突然大喊色狼，並直指學弟摸她屁股，男新生急忙否認，甚至發誓沒有摸到對方，但學姊不聽解釋，大庭廣眾下謾罵並公審學弟，最後校警到餐廳，也將男新生當作「色狼」處理。

女大生公布學弟個資，現在反被肉搜（圖片取自/網易新聞）

事後女學生將學弟個資公布，嗆聲「雖然不能將他抓出來打一頓」，但要讓他在朋友圈裡「社會性死亡」，期間男新生承受極大心理壓力，也不斷被同學嘲笑；事情越演越烈，因此校方調閱監視器，調查發現當天是學弟背包碰到女學生，根本沒有性騷擾事件，終於證明學弟是無辜的。

真相大白後，女學生透過導師傳訊息給學弟，認為指控並非「無中生有」，表示學弟也有冒犯到人的地方，最後說道「希望我們互相道歉即可，此事了結，希望你學業有成」。死不認錯的態度讓學弟無法接受，怒批「妳的行為粉碎我的尊嚴和人格，這是一句互相可以抵銷的嗎」？

女學生行為也讓同校生無法苟同，不僅個資也被公開在網路上，同時不斷被網友肉搜，同學們並不認為這樣做不對，因為是對方先將學弟個資還有隱私公布，現在反成為肉搜對象只是剛好而已。

(中時新聞網)