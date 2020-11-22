汶水國小是重光盃舉辦12年來第2支受邀的苗栗隊伍，今（22）日在觀山球場靠著湯詠朋的再見場內全壘打，以9比2提前結束比賽，取得隊史賽會首勝，一壘手羅志勤也有牛排吃了。

羅志勤跟汶水總教練張明照約定，只要在場上保持專注、表現令教練滿意，晚上就請他吃牛排，此役他單場3支2，守備沒有失誤，準備讓教練兌現承諾。

首次參加重光盃少棒賽的苗栗縣汶水國小，一壘手羅志勤有牛排吃了。（台北市棒球協會提供／廖德修台北傳真）

「我不想規定學生要打幾支安打、幾次失誤，那並非教育的本質，我只希望你認真、專注，對小學生來說這樣就很棒了，雖然今天還是有人給我在場上看飛機。」張明照笑說：「專注一直是羅志勤的優點，所以我用這種方式鼓勵他保持下去。」

羅志勤體格壯碩、笑容可掬，他害羞地說「牛排之約」是教練主動提的，只希望能幫球隊贏球，至於自己最喜歡吃什麼東西？答案是「拉麵」。

汶水位於苗栗泰安，倚山傍水，後方就是汶水溪，也是溫泉鄉，環境好山好水，球員清一色是泰雅族，甫拿下中華職棒總冠軍與金手套獎的統一獅內野手林靖凱就是校友，張明照正是他的啟蒙教練。

「本來林靖凱找我去看總冠軍賽，我不想造成他的壓力就拒絕了，不過還是自己偷偷跑去看。」張明照說：「他從小自我要求就很高，而且習慣很好，不抽菸也不喝酒。休賽季都會回老家，還請我幫他開菜單自主訓練，非常認真。」

不僅跟球星有關係，張明照更是大明星徐若瑄的舅舅，昨天才在飯店看她參加第57屆金馬獎，「因為剛好都在台北，她們有找我去現場，但要帶球隊我就不去了，只看到她走星光大道，但這樣就很好了。」

(中時 )