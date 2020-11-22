一架美國行政專機（編號375）22日傍晚降落台北松山機場。外交部回應，對於美國官員來訪台灣表示歡迎，但因行程不公開，基於互信不對外評論。(圖/中央社)

美國官方一架灣流500專機今（22日）晚間降落松山機場，一度傳出是美國中央情報局（Central Intelligence Agency，CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）旋風訪台，相關說法隨後遭總統府及外交部否認。據悉，今晚抵台的專機確實搭載了美方官員，但並非中情局長，而是美國海軍印太情報總指揮官史達德曼（Michael William Studeman）。

《三立新聞》報導，美國CIA局長哈斯佩爾將於在今日傍晚6時許，搭乘灣流500專機抵達松山機場，預計會在台灣停留3天，期間由美國在台協會（AIT）負責接待。相關說法一出，外交部隨即否認，強調台美關係友好，若有美方重要官員訪台，都會發布新聞稿以示歡迎，報導內容屬於不實傳言。

雖然官方否認有美高官訪台，但美方一架灣流500私人專機確實在晚間6時左右降落松山機場；根據最新消息，機上乘坐的並非哈斯佩爾，而是美國海軍印太情報總指揮官史達德曼，據傳對方此行是為了加強台美雙方的印太戰略佈局，同事視察情報資產，預計24日晚間離開台灣。

據了解，美軍印太司令部原稱「美國太平洋司令部」（United States Pacific Command），是美軍最早成立的聯合作戰司令部，規模為目前所有聯合司令部中最大，下轄人數約30萬人，佔美國現役軍人總數的20％，責任區涵蓋從美國西岸以西一直到印度西部邊界，幾乎占了地球表面的一半。

媒體報導CIA局長哈斯佩爾（Gina Haspel）閃電訪台，遭外交部否認。（圖／達志／美聯社）

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(中時新聞網)