桃園市政府社會局22日表揚30位模範身心障礙者、模範家庭照顧者及模範身心障礙服務人員，分享其生命故事。（蔡依珍攝）

桃園市政府社會局22日表揚30位模範身心障礙者、模範家庭照顧者及模範身心障礙服務人員，分享其生命故事。（蔡依珍攝）

桃園市政府社會局22日表揚30位模範身心障礙者、模範家庭照顧者及模範身心障礙服務人員，分享其生命故事。（蔡依珍攝）

37歲的袁凱昌13年前車禍癱瘓，走出陰霾，發揮機械專長研發「愛妻號」獲發明獎，還擔任輔具公司顧問幫助更多身障者，今年入選「模範身心障礙者」，22日和30位身障和照顧者同獲獎，希望鼓勵身障者永不放棄。

袁凱昌大學就讀明新科技大學機械系，參加機器人競賽在國內外征戰無數，優異表現獲竹科企業認可，退伍後就能無縫接軌當科技新貴，孰料24歲一場車禍，頸椎第5節粉碎骨折，從此癱瘓，連抓癢都要靠人，一瞬間從意氣風發跌落人生谷底。

袁凱昌在家人鼓勵下走出黑暗，並經脊髓損傷協會的前輩教導，練習兩手夾、嘴巴咬，力拼自主生活。他指出，輪椅重達40公斤，妻子常幫他扛輪椅受傷，讓他難過在心裡，感嘆心有餘而力不足，發揮所長研發出協助輪椅上下搬運的「愛妻號」，2017年獲得台北國際發明獎肯定，並加入輔具公司擔任顧問。

袁凱昌說，成為身障者後才知道不便處，以正面積極態度面對，笑言老年化社會越來越多人會變輪椅族，積極推動友善環境、研發輔具，傳承經驗，他也感謝妻子不離不棄，甚至為了帶他出遊不怕苦，夫妻足跡甚至遍及峇里島、馬爾地夫，袁妻表示，人生很短，不會因坐輪椅就放棄享受人生，能嘗試就會帶著丈夫看遍世界。

桃園市長鄭文燦說，每個人都是獨特的天使，也許身體有先天限制，都能克服障礙，譜出生命的旋律，市府遴選出30位「模範身心障礙者」、「模範身心障礙家庭照顧者」及「模範身心障礙服務人員」，希望傳達他們不論任何困難，沒有自我放棄，迎向人生挑戰的正面態度。

鄭文燦指出，聯合國大會於1992年10月通過，宣告每年的12月3日為「國際身心障礙者日」，也是我國「身心障礙者權利公約施行法」施行日，主要精神在於創造社會對身心障礙者的正確認識，提供均等機會，促進公平參與及保障權益，盼身心障礙朋友能在不受歧視的友善環境下，獲得健全的身心發展，產生更大自信，在有愛且溫暖的氛圍下，由親人及社會專業照顧者陪伴成長。

鄭文燦提及，今日所有受表揚者都活出了生命價值，故事精彩感人，可為人生楷模。「模範身心障礙者」遇到任何困難，從不自我放棄，用正面積極態度迎向人生的挑戰，值得嘉許；「模範身心障礙家庭照顧者」因為有愛，對家人從不放棄，呵護並陪伴一路成長，其辛苦可見一斑；「模範身心障礙服務人員」則有溫暖的心、冷靜的頭腦，展現服務專業及大愛情懷；另外，身心障礙福利績優團體在社福工作上面臨許多挑戰，需要培育志工、募集資源，讓社會認同社福團體價值，因此其營運更需要細水長流的經費支持，感謝長久以來對弱勢族群的付出，讓社會更加溫暖、友善。

鄭文燦說，桃園人口不斷成長，已達226萬人，其中身心障礙者逾8萬6000人，市府積極推動社福政策，給予更多細緻照顧。升格前的復康巴士約90輛，目前復康巴士車輛數已達182輛，搭配汰換年限逾8年的老舊車輛，將以募集達到200輛為努力目標，滿足尖峰時刻身障朋友的乘車需求。

鄭文燦也說，市府從不同層面，規劃身心障礙者多元福利政策，包括：桃園首創，由衛生局推動身心障礙者假牙補助；桃園市市民卡提供愛心陪伴卡，凡持有愛心陪伴卡並陪同身心障礙者搭乘市內客運即享有乘車半價及買一送一優惠；八德身障館規劃轉型，提供各式學習及教育機會，包含輔具中心及身心障礙者體驗，也讓一般市民能更認識身心障礙朋友的生活需求；勞動局辦理「促進桃園市身心障礙者街頭藝人就業計畫」，製作宣傳手冊及光碟，協助推廣身心障礙朋友就業及表演機會。此外，更於公園、車站、運動中心等處，加強增設適合身心障礙者的公共設施，照顧及保障交通、運動、文化表演等權利，盼打造桃園成為有愛無礙的城市。

社會局長鄭貴華表示，「平等融合．力量無限」國際身心障礙者日表揚大會，表揚三類別、共30位優秀模範者，包括：「模範身心障礙者」入選者有蔡淑卿、許家瑜、胡楊春美、鐘嘉明、楊耀祖、謝奇洲、張銘仁、袁凱昌、黃瑞滿、徐浩誠，共計10名，其中包括肢體障礙、視覺障礙、聽覺障礙等障礙類別。

「模範家庭照顧者」表揚名單為黃清芬、鍾維芳、邱創能、吳佩英、陳湘宜、李麗娟、王湧正、蘇玉蘭、吳曉慧、孫思雲等10位；而入選「模範身心障礙服務人員」的則為胡明珠、黃政祿、鍾蓮美、張嘉獻、潘美玲、劉秉毅、周寶珠、黃佩宜、李明蘭、胡雅芬，共計10位。

(中時 )