富邦前鋒林志傑持球切入禁區，動作相當輕鬆寫意。(P+聯盟提供)

台北富邦勇士遭遇台新夢想家的「金控大戰」，當作P＋聯盟最後1場熱身賽最適合不過！靠著賽瑟夫28分、11籃板，張宗憲26分，「野獸」林志傑也拿18分，富邦終場118比83痛扁夢想家，也在開季前熱身賽取得5勝1敗、排名第1，徹底準備好迎接12月19日全新球季到來。

或因「亞洲天王」周杰倫與愛妻昆凌坐在場邊觀戰，夢想家洋將杰倫首節就火力全開，單節貢獻9分，幫助夢想家始終保持領先優勢，塔克也在首節結束同時，投進超級幸運的打板三分球，雙方打完第1節，夢想家仍以23比18領先。

夢想家雖在次節一度擴大領先到9分，可是富邦靠著賽瑟夫、辛特力兩名洋將內外聯手，竟然打出誇張14比0猛攻超前，甚至一度領先到10分，不過夢想家三分火力重新甦醒，逐漸縮小落後差距，上半場結束，富邦反以49比42領先。

來到第3節，賽瑟夫換跟張宗憲聯手，一開始就幫富邦打出19比4，轉眼擴大領先到22分，趁著對方完全陷入亂流，換成林志傑接棒搶分，幫助富邦最多領先到29分，富邦乾脆換上全本土陣容磨練，讓比賽很早就進入垃圾時間。

沒想到富邦本土陣容末節一開始太不爭氣，轉眼讓夢想家縮小差距到19分，富邦總教練許晉哲只好重新換上賽瑟夫、林志傑、張宗憲等主力上場穩住局面，隨即重新領先到36分，尤其是林志傑重現「野獸」風采，徹底讓夢想家變配角。

(中時 )