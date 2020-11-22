「87樂團」艾成、阿修羅、樂咖、小頭以及「歐洲樂團」紅毛、賴芊合、余政鴻、楊淨宇、林星慧等人日前合體錄民視節目《娛樂超skr》，大批人馬聚集在練團室進行一連串聲音考驗，眾人嗨翻天，讓艾成直呼：「怎麼比開店還累啊！」賴芊合也透露組團契機是因紅毛是荷蘭混血，大家都愛唱外國歌，所以就跟87樂團變成「霸氣歐洲」，要用幽默跟實力，帶給粉絲歡樂。

賴芊合表示其實會組成霸氣歐洲，是因有一次她跟紅毛到87樂團的直播間擔任來賓，沒想到效果超好，就有粉絲拱說大家可以組一團，尾牙跨年就找他們。艾成笑稱當晚因效果太好，是直播的第一名，大家就想說組成一團可以說學逗唱，又有專業主持人串場，還能跟台下歌迷互動，是零距離的樂團，而且可以一秒讓大家笑翻，馬上投入演唱中。

霸氣歐洲一行人為贏得禮品，兩隊分組PK，在歌曲搶答或演唱歌詞有動物的題目，大家展現音樂能力，儘管互相嗆聲，還是可以從中看到這一團的好默契。艾成表示最近開店很忙，很喜歡大家聚在一起唱歌的時刻，也是舒壓的時刻，尤其霸氣歐洲組團之後，公益商演邀約不斷，也讓更多粉絲可以親睹偶像風采。主持人小路及阿甘則說，這一次直擊87樂團的錄音室，聲音都啞掉了，因為大家丹田都超強，聲音很大，但也感動見到大家以行動證明愛唱歌的心。

(中時 )