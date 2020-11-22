屏東縣復興國小今（22）日強碰勁敵桃市仁善，以2比17不敵，但不影響小朋友的好心情，賽後依舊替壽星李翔宥慶生，也很期待即將到來的台北101參訪，不過更期待的，當然是見到大學長「大王」王柏融。

今天復興有十來位家長從屏東不辭千里，有人甚至開了5個多小時的車才抵達。總教練陳啟民表示，很感謝大會提供難得機會，「主辦單位一直跟我們強調教育的重要，這也跟我們的理念一樣，所以無論球員還是家長都很重視。」

屏東縣復興國小潘丞佑是中信兄弟吳俊偉的姪子。（台北市棒球協會提供／廖德修台北傳真）

復興資源不多，卻是「國境之南」的球星搖籃，從最早期的廖敏雄、陳文賓，到近期的王柏融都是校友，目前陣中的潘丞佑則是中華職棒中信兄弟吳俊偉的姪子。

「這一批學生，全隊將近30位是原住民，當然也代表了弱勢族群比較多，很多都是家長抱著一顆期待孩子出頭天的心情送來打球的，所以很感謝包括中信母企業與重光盃的幫助，以及校友們很稱職的當個標竿。」陳啟民說。

王柏融目前效力日本職棒日本火腿鬥士，但少棒、青少棒階段並不特別出色，直到文化大學時期才嶄露頭角，加上一直以來對學弟們的關心，成為陳啟民教學上最好的榜樣。

「說實在，王柏融不是天才型選手，他真的是靠一點一滴練起來的。」陳啟民說：「我常跟小孩子說，不要夢想一覺醒來就變強了，要跟學長一樣認真、努力、自我要求，他們也都很聽話。」

陳啟民透露，王柏融經常透過經紀公司聯繫，無論是協助訓練、提供球衣跟必要的幫助，「他現在在那邊表現比較掙扎，但學弟們都在台灣幫他加油，會一起看日本火腿的比賽，當然更期待他有朝一日可以回來看看學弟，大家一定很高興。」

陳啟民笑說，「你去問他們偶像是誰，只會有兩個答案，一個是中信兄弟的球員，一個是王柏融。」

(中時 )