曾是名模林志玲模特兒公司同門師妹的女藝人，去年不慎將手機遺失在計程車後，日前接獲恐嚇電話，以她手機有與前外籍男友性愛影片及照片，要脅她付款1200萬元、或付「前金」300萬元贖回，否則將外流影像讓她「身敗名裂」，檢警逮捕打電話恐嚇的男子彭偉明；高院依恐嚇取財未遂罪判彭男徒刑10月確定，須入監服刑。

判決指出，去年4月1日凌晨，受害女藝人搭乘計程車行經北市大安區，她下車後忘記拿手機，將白色的iPhone X手機遺留在車上。她原以為iPhone手機的保密功能極佳，別人撿到手機應該無法解鎖，便不以為意。今年3月間，彭男在台中市得知「阿六」獲取該名女藝人手機，得知手機內有她與前外籍男友性愛影像，遂起意勒索。

「阿六」先於3月4日至7日，以預付卡門號傳送性愛影像擷圖給女藝人，恐嚇女藝人拿錢贖回，但女藝人以沒錢為由，不願付錢贖回。彭男得知後，再於3 月12日至13日，分別在台中市快速道路、國道一號及國道三號高速公路途中，傳送簡訊女藝人，要脅她給1000 萬元，一度還加碼至1200 萬元。

彭見女藝人未積極處理，最後要她先付300 萬元、其餘金額另行商議，否則將她性愛影像外流給親友或媒體，女藝人雖心生畏懼，但藉故拖延，並報警處理。檢警偵辦期間，「阿六」等人仍於3月20日發送簡訊恐嚇索財，警方循線於4 月23日至台中市拘提彭男到案，並查扣手機。一審依恐嚇取財未遂罪判彭男徒刑10月，彭上訴高院遭駁回，彭男被判刑10月確定，須入監服刑。

(中時 )