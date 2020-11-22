秋鬥大遊行在凱道登場，6萬人高喊「撤回開放萊豬進口行政命令」、「蘇貞昌下台」等口號，「反毒豬、反雙標、反黨國」作為主訴求，終點抵達民進黨中央黨部表達抗議。YouTuber貼出民進黨黨部前的空拍影片，有網友看到人潮坦言：感動又回來了。

YouTuber「Johnny Lin」貼出民進黨黨部前空拍影片，民眾陸陸續續進入台北市北平東路民進黨黨部前，場面熱絡。民眾紛紛怒喊要「民進黨下台、蔡英文下台、蘇貞昌下台」。

主辦單位評估，6萬人參與遊行抗議，遊行訴求「反毒豬、反雙標、反黨國」。遊行隊伍途經立法院、行政院，沿途痛批民進黨開放萊豬進口，背棄對人民的承諾。隊伍陸續抵達民進黨中央黨部前，民眾將手中「毒」字貼在民進黨黨部外的圍籬上，要求蔡政府撤回萊豬進口行政命令，否則不排除再有下波抗爭。

網友紛紛回應說，「好多人。」、「電視上除了中天電視，其他都沒播報民眾抗議畫面，以後，沒中天不知道該怎麼辦？沒有中天，我們人民聽不到正確答案，只能每天聽其他台名嘴滿口謾罵扭曲正派官員。」、「還有很多人沒被拍到～～」、「樹下也都有人。」

(中時新聞網)