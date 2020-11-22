經典不敗的音樂劇《歌劇魅影》正在台刮起百老匯旋風，22日開演第四天，依然星光熠熠，李運慶、洪詩、李祖寧、邱凱偉（Daeern）、陳肇天、魏嘉瑩等藝人都前來小巨蛋觀賞，認愛後首度同場的李運慶、洪詩為擔心模糊焦點，還是刻意一前一後現身，洪詩先在師弟羅奕傑陪同下進場，李運慶後腳就帶著爸媽抵達，兩人都說是抱著非常期待的心情來觀賞！

洪詩受訪時推說是跟師弟一起來的，進場後也會跟師弟及經紀人坐在一起，她說和李運慶都是這天剛好有時間，也知道他會來朝聖，兩人平常就滿常一起看劇，也都很喜歡舞台劇。至於看完劇是否會和男友續攤討論心得，她害羞笑說：「跟你們講有點危險，有點害怕！」她坦言戀情公開後，現在過得很開心，被虧兩人定情的《綜藝玩很大》根本像聯誼節目，她還傻笑答：「對啊！」

李運慶帶著爸媽一起欣賞《歌劇魅影》。（粘耿豪攝）

李運慶表示，他是帶爸媽一起來看劇，雖然看過電影版，但音樂劇《歌劇魅影》是第一次看，「爸媽對《歌劇魅影》很有興趣，卻一直沒有機會看，這次四度來台演出，他們非常希望能親眼目睹。我爸說他也會唱，我很怕他看一看現場唱了起來」，被問爸媽是否為了順便看看準媳婦洪詩，他笑回「也不需要啦，他們有見過面，吃過飯」。他下週開始拍攝大愛台新戲，年底有大愛的戲劇要上檔，明年也已談定偶像劇拍攝，看似認愛後工作滿檔？他笑說「覺得這是好事」，但也強調自己本來就沒有想要隱藏什麼，剛好被拍到就公開，「我一直都不是屬於躲躲藏藏的人」。

剛從馬來西亞拍戲回台、完成隔離不久的Darren，也帶著懷胎七個多月的孕妻一起來朝聖，他說從沒看過《歌劇魅影》，以前到紐約玩時，很想去百老匯看，但一直沒機會，現在跟老婆約會開始會欣賞音樂劇。他說，老婆身體非常強壯，連孕吐都沒有，「昨天第一次陪她去產檢，醫師還叮嚀她動作要慢一點，因為她馬上從檢查檯上跳起來，走路還是跟年輕人一樣，走很快！」

洪詩今前往小巨蛋欣賞《歌劇魅影》。（粘耿豪攝）

他說，寶寶的性別目前保密，小名想叫「邱比」，亦即「邱的寶貝」；對於即將當爸爸，他說其實不太緊張，反而身邊很多朋友比他還興奮，一直提醒他該怎樣，但他其實希望大家不要跟他講，「應該像驚喜一樣」，他屆時會陪產，但被問是否會幫忙剪臍帶？他一臉驚恐地說「不知道，我其實很怕血，看到血會頭暈」，接下來的兩三個月他都會在台灣陪老婆待產，12月進新劇組拍戲，大概會拍到2月底。

李祖寧說她20 年前在加拿大看過一次《歌劇魅影》，至今非常難忘，所以這次在台灣演出一定排開所有行程來觀賞；歌手魏嘉瑩表示，高中時音樂課最期待就是欣賞歌劇了，但都是透過影片方式觀賞，想不到這次可以看到現場演出，真的非常期待！

(中時 )