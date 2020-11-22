台中市上楓國小今年為重組第5年，近年在中部成績優異，吸收不少原住民球員就讀後，今年首度從中部到台東參加關懷盃，雖然在2天內打5戰，但仍在陣容整齊的情況下以10比6擊敗宜蘭竹林國小拿到季軍，今日結束後小球員也會多留一天在台東遊玩。

上楓國小由教練開車，耗時5、6小時才從台中抵達台東，雖然過程辛苦，不過教練倒是甘之如飴，教練江宗霖表示多讓小朋友吸收經驗，也感謝學校相當支持球隊到外地比賽，今年也曾到宜蘭、花蓮等地比賽，小朋友每次都相當興奮。

上楓國小今年6年級人數眾多，大多吸收來自神岡、豐原、潭子的學生，由於學校附近有清泉崗的原住民社區，吸收會打球的孩子，今年首度參加關懷杯就拿到佳績，江宗霖說，「小朋友很努力，但也有運氣成分在啦，第一次打就到最後階段，是球員有把握機會。」

首度參加關懷盃，場邊原住民特有的加油方式氣勢龐大，江宗霖也說有感受到原住民的熱情。而小球員邱資凱也說東部球隊比較強，「他們很會打，感覺都出全力打，但西部球隊比較用技巧打擊。」

上楓國小球員今晚會在多住一天，稍稍遊玩、休息後才重新回程，邱資凱也很喜歡台東，理由他說是因為「台東好山好水」。

上楓國小教練江宗霖。（原棒協提供）

(中時 )