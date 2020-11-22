馬來西亞男星呂銳因帥氣外表，又被稱為「大馬高以翔」，他曾和女星許維恩有段短命戀，分手後認愛新歡Joanne，小倆口一拍即合，今年他趁著女方生日浪漫求婚，22更宣布他們已經在日前登記結婚，和大家分享喜悅，「我們終於在雙方家長的見證下，簽下『賣身契』，在法律上成為合法夫妻！」

呂銳坦言，兩人原本打算10月底就要公證，但正好碰上馬來西亞實施EMCO（加強式行動管制令），因為不想讓家人冒險來台，因此討論過後決定延期，敲定了公證時間，Joanne卻在前一晚暈倒，只好再度延期，讓女方好好休息，可以說是一波三折。

最後，兩人終於在11月19日完成登記，呂銳透露，他在愛情這條路上跌跌撞撞，以前他常因為付出沒有回報而埋怨，直到他遇到Joanne，才清楚知道「原來老天爺將最好的禮物留到最後才送給我」，甜蜜告白對方是上天派來的天使，相信一切都是最好的安排。

呂銳最後說道，「謝謝妳答應嫁給我，我愛妳」，字裡行間盡是對愛妻的感謝及寵愛，貼文一出也立刻收到親友及網友們的祝福，「趕快加入爸爸世界哈哈哈哈恭喜啊！」、「恭喜你們，祝福白頭偕老」、「恭喜恭喜，你們成為合法夫妻了」。

(中時新聞網)