大陸國務院總理李克強22日表示，將抓住RCEP達成的契機，透過相關規則進一步推動便利化措施，以積極拓展國際合作新空間。

中國政府網報導，李克強20日主持召開部分地方政府負責人視訊座談會。李克強在會中指出，要推動高水平對外開放，繼續做好穩外貿穩外資工作，穩定產業鏈供應鏈，抓住RCEP達成的契機，來積極拓展國際合作空間，要堅持改革開放，更大激發市場主體活力和社會創造力。

對於大陸國內形勢，李克強指出，上億市場主體是穩增長、保就業的基礎，要多出改革的實招破難題，深化「放管服」改革，打造市場化、法治化、國際化經商環境。各地也要從實際出發，勇於打破不合理的利益格局，持續推出更多改革舉措，更大激活力增動力。

李克強表示，政策著力點要繼續直面市場主體、直面基本民生，著力穩就業、擴內需。有就業有收入就有消費，要強化就業優先政策，創造更多就業機會。此外，對於全球局勢，李克強稱，當前國內外形勢依然複雜嚴峻、存在很大不確定性，實事求是、長短兼顧謀劃下一步發展，保持政策連續性、有效性和可持續性。

(工商 )