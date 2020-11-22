涉嫌持刀傷人的戴姓男子。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市22日傍晚傳出疑似行車糾紛持刀傷人案。33歲的鄭姓騎士發現另名機車騎士闖紅燈，一路尾隨至和緯路四段、文賢二街口將對方攔下質問，卻反被對方持刀刺傷左腋下，還好生命跡象穩定。警方2個小時內循線逮獲涉案的57歲戴姓男子，訊後依殺人未遂罪嫌送辦。

戴姓男子涉嫌傷人的折疊刀。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

今天下午5點30分左右，台南市政府消防局119勤務指揮中心接獲民眾報案，指北區和緯路四段、文賢二街口，發生疑似行車糾紛，有1名男子被人持刀刺傷。

當救護人員趕到現場時，發現受傷的鄭姓男子站在路旁，生命跡象穩定，意識也清楚，但臉色慘白。經檢視傷口發現，鄭男的左腋下有一處3公分寬的傷口，於是立即送往奇美醫院救治。

據鄭男表示，傍晚騎機車行經中華西路時，發現另名騎士闖紅燈，於是一路尾隨到和緯路四段、文賢二街口將對方攔下，並質問為何闖紅燈，反被對方持刀刺傷。

案發後2個小時內，管轄的市警五分局根據被害人提供的車號，循線在安平區國平路逮獲涉案的戴姓男子，對方聲稱不滿鄭男攔車3次，原本不想理會，但因雙方爆發口角，一氣之下才動手。

(中時 )