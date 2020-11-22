克服天生「戽斗」、不利吹奏樂器的嘴型，也曾被音樂院老師斷定為「完全不適合學音樂」、「請你放棄回家去」，國立台灣交響樂團小號首席侯傳安，一路走來，靠的是不斷練習與堅持不放棄的心，去年他參加柴可夫斯基音樂大賽，是亞洲唯一入圍準決賽的小號手，也是全球小號的前四強。

「我不是一個天生適合吹小號的人，爸爸曾經這樣告訴我，長大後新加坡楊秀桃音樂院的老師也這樣告訴我，但我沒有放棄，我堅持自己的練習。」談起過往，侯傳安充滿自信，但他表示，一路上有貴人給予信心打氣，也有挫敗到想放棄音樂的時刻。

1989年出生、來自台南的侯傳安表示，能學樂器是因為他有個愛音樂的老爸，「爸爸讀中學時期，是學校管樂團成員，當時美軍樂隊來台交流，爸爸也跟團員學習，他對小號非常狂熱，曾經演出不斷，後來他發現雖然很愛表演，但吹久了嘴巴會受傷，不能當作生計，因此放棄。」

父親放棄的音樂夢，由侯傳安延續，侯傳安從小先學鋼琴，在國中階段就讀管樂班，最初父親先要他學豎笛，但學了一段時間，發現沒有進度，改回學小號，「我爸說他可以教我，但也告訴我，我的咬合和嘴型不太適合吹小號，對高低音、音色、耐力的控制都不太好。但我每天練習，保持緩慢的進度，參加比賽當練兵，沒想到累積下來，也真的有進步，也更有興趣。」

為了讓侯傳安有好的學習，父親一路為他尋找老師，包括在台南的小號教授侯志正、時任高雄市交響樂團小號首席莊元、位於台中的小號演奏家許榮富、在屏東的小號演奏家張詠佑、北市交小號首席鄧詩屏，都是侯傳安的老師，父親一路從南到北陪伴他，帶他學習。

侯傳安表示，他帶著家人與師長的期待，考入新加坡楊秀桃音樂院，卻遇上前所未見的挫敗，主修老師斷定他應該要放棄音樂，「我非常認真練習，但老師仍不滿意，雙方關係緊張，讓我幾度撐不下去，覺得自己是廢物，還是不要當音樂家。大二有天，老師找我懇談，說我真的沒天分，要我放棄音樂，我不知該如何是好，跑到廁所哭了3小時。」

隻身在異鄉，一通台灣電話，讓侯傳安找到出口，「鄧詩屏老師告訴我，絕對不要放棄音樂，要繼續吹下去，不要聽別人怎麼說，自己怎麼想的最重要。」

從那之後，侯傳安保持練習進度，在2009世界小號協會獨奏比賽拿下第二名，讓音樂院老師刮目相看，他表示，「信心與持續不斷的練習，是音樂路上很重要的基石，能帶人跨越不可能的障礙。」

(中時 )