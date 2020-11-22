「人間副刊數位資料庫發表暨座談會」由中央大學人文研究中心主辦，中國時報、漢珍數位圖書共同協辦，將於11月24日下午1點30分，在北師美術館1樓演講廳登場。圖為近期中時人間副刊版面。（中時人間副刊提供）

耕耘超過一甲子，中國時報人間副刊數位資料庫問世，匯集1955年至2005年之間的全版原始影像，將於24日在北師美術館，舉辦「人間副刊數位資料庫發表座談會」。

人間副刊始於1955年9月16日，中國時報的前身徵信新聞，創刊詞中寫道：「人間的園地是屬於廣大的人群的，願廣大的人群共樂人間。」而人間副刊在台灣文化思潮建構的影響，主要是1970年代，由高信疆擔任主編，開設「海外專欄」，以海外華人及中國文學、世界文學為邀稿對象，成為國內外獨者橋樑，包括夏志清、劉紹銘、鄭樹森、葉維廉、李歐梵、白先勇、施叔青、水晶等眾多海外學人執筆。

1975年，高信疆開闢「現實的邊緣」專欄，推動報導文學，並主張：「以文學的筆、新聞的眼，從事人生探訪及現實生活真實報導的生動寫作方式。」首開注重鄉土與報導文學之風，讓人間副刊形成多元文化形態的副刊，對洪通、朱銘等鄉土藝術家的報導，也啟動台灣在地文化的重新認識與價值肯定。

相對於1970年代的外交挫折，人間副刊掀起了鄉土熱，鼓勵大眾重新認識自己、參與社會、反哺大眾，因而被視為鄉土文化重要的形構場域。

「人間副刊數位資料庫發表暨座談會」由中央大學人文研究中心主辦，中國時報、漢珍數位圖書共同協辦，將於11月24日下午1點30分，在北師美術館1樓演講廳登場，參與的藝文人士包括中央大學中文系教授李瑞騰、政治大學中文系教授張堂錡，作家季季、楊澤、向陽，中國時報社長王綽中、中國時報文化中心主任邱祖胤，以及漢珍數位圖書公司協理關雅茹。

(中時 )