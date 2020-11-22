歐洲航空安全局 有意解除737 MAX飛行禁令 20:102020/11/22 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲航空安全局長Patrick Ky上周末在巴黎航空論壇上表示，由於波音已經針對兩起重大死亡空難而改變了737 MAX客機的設計，讓該局相信波音能恢復其飛行安全，因此可能準備在明年1月，做出解除737 MAX飛行禁令的決定。 (工商 ) #MAX #歐洲航空安全局 #飛行 #波音 #禁令 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中市長盧秀燕親赴中捷 了解列車故障原因 14:442020/11/22 生活 疫情升溫 港星「航空旅遊氣泡」航班延兩周 21:462020/11/21 財經 皇家傳承駁拒檢 不怕查水表 04:102020/11/22 社會新聞 加拿大多倫多將「封城」防疫 自23日起至少28天 18:002020/11/21 國際 嚴格取締噪音 台中市環局祭出聲音照相 15:072020/11/22 生活 發現重大故障 中捷試營運喊卡 04:102020/11/22 地方新聞 重創旅遊業 美CDC疾呼：感恩節別外出旅遊 04:102020/11/21 全球財經 半導體合作 列台美MOU優先項目 04:102020/11/22 財經要聞 「陽明山山藥季」 產業局邀市民來品嘗美味享健康 09:512020/11/21 寶島 王美花：爭取美在台設立5G認證中心 15:202020/11/21 財經 財經熱門新聞 陸是豹子而非老虎？ 拜登變陣 3新招殺向美中貿易戰 - 財經 被逼瘋！大咖狂倒貨這檔48萬張 專家驚洩台股後路 - 財經 14檔法人連買 乘勝追擊 - 財經要聞 - 工商時報 馬雲「追」了3次 學霸美女版巴菲特 30歲坐擁百億 - 財經 蘋果M1晶片狂爆 台積電遭死敵撿槍？內行人爆真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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