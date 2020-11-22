歐洲航空安全局長Patrick Ky上周末在巴黎航空論壇上表示，由於波音已經針對兩起重大死亡空難而改變了737 MAX客機的設計，讓該局相信波音能恢復其飛行安全，因此可能準備在明年1月，做出解除737 MAX飛行禁令的決定。

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