劉雅玲是一名半導體公司程式設計工程師，愛孩子的她，當年被醫生宣告不孕，靠打針、吃藥，成功生下兩名孩子。沒想到第二胎產後，體型像吹氣球一樣膨脹，體重暴增26公斤。劉雅玲無法接受「摸起來像腐皮的自己」，下定決心減重，成功戰勝肥胖，逆轉人生！

「到80歲當阿嬤的時候，我還想穿短裙」。劉雅玲在女性健身社群《有肌勵》臉書分享，當年為了懷孕，吃過不少苦；生完第一胎，很快瘦回來，但第二胎產後，「我覺得自己像被煮熟的腐皮，全身軟綿綿、鬆垮垮。」

體重一度暴增26公斤，讓愛漂亮的劉雅玲完全無法接受。重返職場後，她開始在晚餐後慢跑，一開始連操場一圈都跑不完，到現在已可跑10公里，還參加馬拉松賽。後來，劉雅玲希望雕塑身材，決定加入健身房，愈訓練愈感興趣，甚至先後成為飛輪老師、槓鈴老師。

她鼓勵女性別害怕重訓、別害怕重量，「在妳認為會變成金剛之前，妳只會變成芭比」。劉雅玲強調，好好走每一步，總有一天能看到妳想要的成果，「沒有不可以！我想要當一位，到80歲都可以穿短裙的阿嬤！」

(中時新聞網)