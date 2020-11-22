（20:55更新，補充複賽分組抽籤節果）曾打進過HBL八強的三重商工，從103學年止步12強複賽後，已經連5個賽季無緣預賽，109學年不但重返預賽，今天背水一戰靠著鞠丞哲終場前0.8秒兩罰命中，73比72氣走上屆12強治平高中，也成為最後一支前進高雄巨蛋12強複賽的隊伍。

三重商工第3節打下雙位數領先，但治平高中不放棄，在第4節靠著一波12比0攻勢超車，接著兩隊互相拉鋸，比賽終了前0.8秒領先1分的治平高中球員犯規，送鞠丞哲上罰球線，他穩穩罰進重要的2分，助隊再要回領先，而治平雖然喊暫停部署最後一擊，可惜無緣逆轉。

此役貢獻12分、19籃板的鞠丞哲說：「平時練習罰球時有模擬比賽時間所剩不多、分數又很近的情況下罰球，藉此累積一些經驗，今天執行罰球時也告訴自己一球一球來，當下我只專注於籃框，不去在意場邊觀眾的鼓噪聲。」

隨著三重商工、治平高中一戰落幕，本屆12強全數出爐，分別是泰山高中、青年高中、三民家商、能仁家商、高苑工商、三重商工、南山高中、光復高中、松山高中、東山高中、東泰高中、萬能工商，所有預賽結束後大會進行12強複賽分組抽籤，A組有南山高中、能仁家商、高苑工商、光復高中、松山高中及萬能工商，B組有東山高中、泰山高中、青年高中、東泰高中、三重商工與三民家商，分組前三直接晉級八強，分組四到六名參加外卡賽，前兩名晉級八強，複賽將於12月30日在高雄巨蛋開打。

(中時 )