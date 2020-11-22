看膩夫妻恩愛或是戀愛配對的節目了嗎？繼先前《我們結婚了》邀請明星藝人扮想假夫妻，為了創新，韓國製作單位腦洞大開，規劃了一檔新綜藝節目《我們離婚了》，是一檔邀請已經離婚的夫妻再次同居的真人秀節目，此消息一出，讓不少網友笑稱，韓綜真是不得了，連這也想得出來，看這檔真人秀應該會尷尬癌發作吧。

原本只是傳言，沒想到韓國玩真的，《我們離婚了》已在韓國開播。節目主軸除了邀請已經離婚的夫妻再度同居外，其實真正目的是希望透過同居此一方式去思考以往沒有體會到的日常點滴；第一期參加的來賓，是已經離婚13年的李英河、鮮于銀淑；第二組來賓是網紅柳荷葉與崔烤肉。

李英河、鮮于銀淑曾是銀色夫妻，兩人離婚13年 (圖/ 翻攝自網路)

相較於第一組來賓，柳荷葉與崔烤肉就真的尷尬許多；已離婚7個月的他們再次見面，一開始都是透過笑來掩飾彼此的尷尬，來賓們也好奇，兩人怎麼會走上離婚這條路。

觀眾紛紛許願希望能安排這兩組來賓上節目 (圖/ 翻攝自網路)

對於來賓名單，這多網友更是突發其想，紛紛許願能否安排宋仲基、宋慧喬，安宰賢、具惠善這兩對離婚夫妻來上節目，如果能邀請得成，想必這檔節目收視率一定會爆棚吧！

(中時新聞網)