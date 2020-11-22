莫德納執行長Stephane Bancel說，將以量計價向各國政府採購新冠肺炎疫苗的每劑價格定在25美元（約新台幣720元）到37美元之間。他強調這定價模式跟流感疫苗一樣。但歐盟跟莫德納談判，希望每劑採購價能在25美元以下。

美國莫德納生物技術公司16日公布2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗後期試驗初步結果。這項針對3萬多人進行的疫苗臨床試驗顯示，疫苗防護力達94.5%。

莫德納（Moderna）執行長班塞爾（Stephane Bancel）說：「這項來自我們第三階段臨床試驗的正面初步分析，給了我們第一個臨床驗證，證實我們的疫苗可以預防COVID-19，包括重症在內。」

這是繼輝瑞（Pfizer）之後，另一款新冠肺炎疫苗傳出佳音。輝瑞之前表示，與德國夥伴BioNTech聯手研發的新冠肺炎疫苗預防效果達90%。

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