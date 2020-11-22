英國首相強生準備按原定計劃，在12月2日結束英格蘭的全境封鎖措施，在新冠肺炎疫情穩定後回復地區性限制。

只要主管機關批准新冠肺炎疫苗使用，即準備從12月開始全國性的接種疫苗計劃，並在疫苗推出前擴大檢驗來抑制疫情。

(工商 )