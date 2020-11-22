強生擬按原定計劃 12/2結束英格蘭全境封鎖 20:142020/11/22 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強生準備按原定計劃，在12月2日結束英格蘭的全境封鎖措施，在新冠肺炎疫情穩定後回復地區性限制。 只要主管機關批准新冠肺炎疫苗使用，即準備從12月開始全國性的接種疫苗計劃，並在疫苗推出前擴大檢驗來抑制疫情。 (工商 ) #強生 #計劃 #結束 #英格蘭 #全境封鎖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇揆機關算盡 小英將計就計 04:102020/11/21 焦點要聞 烤肉趴後工廠老闆載移工 安全帶僅放插鞘全未繫4死2傷 10:572020/11/22 社會 靠4招吸客，拉大與PChome營收差距 momo雙11進帳30億 電商大廝殺為何它勝出？ 16:002020/11/22 財經 環團召開秋鬥會前會 籲行政院長蘇貞昌兌現減煤 12:302020/11/22 生活 流亡港科學家淪新冠陰謀論打手 紐時點出幕後指使者 07:002020/11/22 國際 產經解析－經濟持續復甦 A股基本面有撐 04:102020/11/22 全球財經 台中麗寶跨年雙演唱會 預告國際級煙火將連放兩天 14:022020/11/22 娛樂 高中生騙母要補習 找援交遭騙萬元 17:072020/11/21 社會 遭家長指控逼小孩轉學 普台提出5點聲明回應 15:052020/11/21 社會 給尪千鈔自助洗車 妻見錢包剩200 老司機邪笑歪樓 09:522020/11/22 生活 財經熱門新聞 陸是豹子而非老虎？ 拜登變陣 3新招殺向美中貿易戰 - 財經 被逼瘋！大咖狂倒貨這檔48萬張 專家驚洩台股後路 - 財經 14檔法人連買 乘勝追擊 - 財經要聞 - 工商時報 馬雲「追」了3次 學霸美女版巴菲特 30歲坐擁百億 - 財經 蘋果M1晶片狂爆 台積電遭死敵撿槍？內行人爆真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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