助業者因應RCEP衝擊 沈榮津：提出產業發展策略 20:102020/11/22 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院副院長沈榮津（見圖）表示，各產業代表一直關心匯率，第一輪座談後，已掌握個別產業狀況，會再請各公會提出方案，看如何幫大家提出產業發展策略。(陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部長王美花（見圖）會後受訪表示，RCEP讓中國跟日本、日本跟韓國有FTA，但降稅的部分短期影響不大，不過對中長期會不會有變化不知道，所以台灣要去思考對這些有關稅的產品要怎樣去發展。(陳怡誠攝) 因應「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），經濟部22日召開9大產業座談會，行政院副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫及經濟部長王美花出席產業座談會，沈榮津會後受訪表示，業界應該有感受到政府的用心，現在政府已經有第一輪的掌握RCEP受影響的產業，掌握之後，會請產業公會提出意見，一起跟產業協調提出「產業發展策略」。 (中時 ) #產業 #沈榮津 #rcep #策略 #政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市議會國民黨北上抗議萊豬 要求蘇揆下台 17:422020/11/22 政治 中國生產力中心65周年感恩論壇圓滿落幕 04:102020/11/22 《旺來報》 新南向難 東協出口恐連三年衰退 04:102020/11/22 財經焦點 RCEP重災區 紡織業者：密切觀察原產地認定 15:492020/11/22 財經 李克強：抓準RCEP契機 拓展國際合作 20:162020/11/22 財經 疫情衝擊募款 愛心「罩」的住 義賣口罩60萬元助社福 16:542020/11/22 寶島 石齊平》台灣再創黃金年代的條件 20:072020/11/22 觀點 社論／RCEP敲響高雄二次革命前奏 04:102020/11/22 時論廣場 經濟三大咖坐鎮座談會 沈榮津：業者很關心匯率 21:432020/11/22 財經 大陸盼2040 建成亞太自貿區 04:102020/11/22 兩岸要聞 財經熱門新聞 被逼瘋！大咖狂倒貨這檔48萬張 專家驚洩台股後路 - 財經 3角大暴衝 央行急找救兵！謝金河揭這2種貨幣比台幣猛 - 財經 馬雲「追」了3次 學霸美女版巴菲特 30歲坐擁百億 - 財經 興富發2024交屋量 爆920億 - 財經要聞 - 工商時報 14檔法人連買 乘勝追擊 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。