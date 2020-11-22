經濟部長王美花（見圖）會後受訪表示，RCEP讓中國跟日本、日本跟韓國有FTA，但降稅的部分短期影響不大，不過對中長期會不會有變化不知道，所以台灣要去思考對這些有關稅的產品要怎樣去發展。(陳怡誠攝)

因應「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），經濟部22日召開9大產業座談會，行政院副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫及經濟部長王美花出席產業座談會，沈榮津會後受訪表示，業界應該有感受到政府的用心，現在政府已經有第一輪的掌握RCEP受影響的產業，掌握之後，會請產業公會提出意見，一起跟產業協調提出「產業發展策略」。

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