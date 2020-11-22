31歲女偶像最上Moga（最上もが）擁有童顏外型，是女團「電波組.inc」前成員，日前她在部落格無預警宣布未婚懷孕，震驚粉絲，讓外界相當好奇孩子的爸是誰，但最上Moga始終封口，近日她再透露孕後狀況。

最上Moga日前突然宣布肚子裡有了一個小生命，並稱自己沒有結婚打算，沒想到卻因為懷孕不結婚，加上一直沒提孩子的爸，而被網友懷疑她陷入不倫戀，瘋猜對象是有婦之夫才不公布，但最上Moga就於推特發文否認，「沒有不倫，今後也不會，我就是這種個性。」

最上Moga因害喜嚴重瘦了5公斤，進來狀況穩定一些。（圖／翻攝自IG）

最上Moga曾透露一開始害喜狀況很嚴重，坦言心情其實很不安，更感嘆「原來產前憂鬱症是這樣的」，讓粉絲相當擔心，更因為孕吐導致什麼都吃不下，瘦了5公斤，幸好目前狀況較穩定，但她也分享有人會孕吐到寶寶出生，讓她很焦慮。

不過為了孩子，最上Moga現在會多吃水果，十分注意飲食均衡，也讓粉絲放心不少，期待她生下健康寶寶，升格新手媽媽。

(中時新聞網)