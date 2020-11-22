為期3天的新北市玄天上帝文化祭於今（22）日進入尾聲，期間來自北中南各地超過500尊玄天上帝神像驅疫消災繞境踩街，行經新莊、五股及泰山等地區為民眾祈福，晚間6時許，眾神像齊聚泰山捷運公園供民眾參拜，新北市長侯友宜也將到場獻禮並祈求市民能安居樂業。

玄天上帝也就是民間俗稱的「上帝公」、「帝爺公」，相傳能袪除瘟疫、趨吉避凶、消災解厄、庇佑合境平安。玄天上帝文化祭活動至今第7屆，每年在玄天上帝得道昇天紀念日前後，新北市道教玄天上帝會邀集全臺灣上百家供奉玄天上帝宮廟熱鬧展開慶祝，玄天上帝文化祭已成為本市特色宗教盛會之一

新北市道教玄天上帝會理事長林春夏表示，玄天上帝文化祭每年皆是透過擲筊，在新北市各區輪流舉辦，今年值年爐主為新莊玄合宮，活動結合「公益」及「孝親」主軸，彰顯玄天上帝孝道精神及公益慈善正能量。

民政局表示，會場內搭有消災祈福平安橋，許多民眾特別走過平安橋後領取祈福卡向眾神明祈願，希經法會加持保庇祈願成真，另設有庇護工場及弱勢團體攤位，以及免費視障按摩，讓大家祈福同時愛心助弱勢。

(中時 )