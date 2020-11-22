「秋鬥」遊行22日在凱達格蘭大道登場，旺旺集團董事長蔡衍明晚間出席民主論壇告訴現場民眾，「怎麼樣對台灣人未來好最重要」。（鄧博仁攝）

「秋鬥」遊行22日在凱達格蘭大道登場，遊行結束後，民眾在自由廣場再辦「反關台，讓人民站出來」民主論壇。旺旺集團董事長蔡衍明也上台開講，其中針對外界老是拿他和大陸的關係作文章，蔡衍明對著台下滿滿人潮強調，自己敢發誓沒拿大陸政府的錢、沒有特權，並嗆名嘴們「敢發誓嗎」；他希望的只是兩岸好，這樣台灣的日子才會更好。

蔡衍明認為，兩岸好，台灣日子才會更好，並反問，難道希望兩岸兵戎相見嗎？他也強調，不要出了什麼事情就都去怪大陸，政府這樣挑釁大陸，是沒有必要的。

對於外界傳言旺旺拿大陸政府補貼的錢，蔡衍明怒駁，外面老是潑屎說旺旺拿大陸政府的補貼，但他在大陸沒特權也沒拿好處，「我就敢出來發誓，我可以出來發誓」。他進一步嗆問：「其他罵我的一些媒體名嘴，你們敢出來發誓嗎？你有和政府勾結嗎？你有和政府勾結賺錢嗎？」。接著蔡衍明自豪地說「我沒有啦」。

蔡衍明並說，大陸有台商200萬人，若他在大陸有什麼特權、收了什麼東西，「叫他們給我舉報嘛，是不是？沒有嘛」。

蔡衍明也強調，他沒跟人磕過頭，至於傳聞指出他去大陸看到領導正襟危坐，他直言，那是對人尊重，「我們讀書的時候，不是說對年紀大的人，我們要尊重嗎？對台灣上司也一樣」。蔡衍明說，「我們要表現本來就是要對人敬老尊賢，對不對，還這樣來侮辱人？」。

蔡衍明並說，他之前做一些慈善事業基金，都用父母的名字，不是用旺旺的名字，2014年才改用「蔡衍明慈善基金會」，為什麼？因為那時候被人侮辱的太厲害了，「大家都認為好像我在出賣台灣，但我明明就有為台灣做一些事情，幹嘛要把我搞成這樣」。

(中時新聞網)