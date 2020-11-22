中天主播22日全員到場集氣，傳遞內心的聲音，一同在凱達格蘭大道上，進行「反萊豬、反關台」大遊行。隊伍最前面為旺旺集團創辦人蔡衍明董事長，旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中，旺旺集團副董事長周錫瑋，聯合報發行人王效蘭女士，過程中就算坐著輪椅也全程參與，國民黨籍縣市首長、立法委員也都到場，眾人力挺中天，捍衛言論自由。

不畏悶熱的天氣，現場來了超過5萬名的民眾，不分男女共同參與，在過程中，大家保持著希望，走上街頭，期盼政府能夠做到真正的公平、公正、公開與還給人民新聞自由，傾聽群眾的心聲，重新建立起國民對於政府的信任。

隊伍的最前面是旺旺集團創辦人蔡衍明董事長。(中天新聞台提供)

中天主播洪淑芬表示：「我在中天20年了，見證他監督政府、為民喉舌的美好年代，我從來沒有想過有一天中天會關台，雖然內心有一點淡淡的哀傷，但我相信，以我們中天人的堅持還有我們的專業，相信有一天，我們只要張開翅膀，也可以再次的高飛，那我們眼下的世界將會是更加的寬闊，我們將會更加有力量。」

中天主播麥玉潔則說：「其實我加入中天新聞的團隊才短短一年的時間，但是這一年多來，我覺得包含我自己，我看到很多新聞部的員工，大家都非常兢兢業業在工作上，所以我覺得今天NCC七位委員就扼殺中天475位員工的工作權，讓我覺得非常不能接受，不過！即便到了此時此刻，我覺得大家還是非常堅守在自己的工作崗位上，同時我也相信我們會變得更強。」

而中天主播簡至豪認為，「中天新聞是不予換照，其實表面上看起來不單單只是少了一個新聞台這麼簡單，有個網路平台，最近有網友投票，您知道嗎？有高達8成的網友都認為這是政治力介入的，有7成網友是認為，從中天這件事情看得出來以後大家的言論自由可能多多少少會受到影響。還記得嗎？蔡政府在2017年4 月7日 訂下台灣第一個的言論自由日，現在不到3年的時間，已經感覺台灣的言論自由已經在「倒退嚕」了，民主在台灣是非常寶貴、非常珍貴的，難道我們就要讓它這樣消失了嗎？」

聯合報發行人王效蘭女士也坐著輪椅全程走完，全程力挺中天，捍衛言論自由。(中天新聞台提供)

中天主播張雅婷表示：「作為一個新聞工作者，我們努力守護與捍衛言論自由價值，中天新聞不予換照，但媒體責任不中斷，請大家持續支持中天新聞，也歡迎訂閱YouTube中天新聞頻道。」

中天主播許甫則說：「新聞人最想的就是參與到大事件，這次台灣首次有新聞台被關台，沒想到就是我自己服務的公司，在這公司五年多來，我不會說過去在新聞環境上都沒有錯，其實有很多做不對的地方都需要改進。但這一年多來，的確我們有在努力，也讓這個環境想要變得更好，不過NCC現在用這樣關台的方式，就好像是拿著過去的成績單，對現在正在進步的學生說：你不配在這個教室，你要滾出去！用這種最簡單、最粗暴的方式，粉碎了我對新聞自由的想像。」

中天主播鄭亦真認為，「昨天得知不予換照消息後，對於我來說、對中天來說、對媒體人來說都覺得相當的震撼，我沒想到會是用這樣的方式關掉一間新聞台，我覺得你可以不看中天、你可以不接受我的說法、不認同我的觀點，但你不能夠讓我沒有言論自由、讓我沒有新聞自由，對於媒體圈我是感到相當的難過，我希望我們能夠堅持團結，在捍衛新聞自由的這條路上，由我們來守護！」

而中天主播張若妤表示：「十一月十八號，這一天過得特別漫長，得知NCC的決定之後，其實我們所有人都無法接受卻也無能為力，其實我們也收到來自四面八方各界的關心，我想說的是，我們一切都好，不管未來怎麼樣，我相信無論黑夜多麼漫長，白晝總會到來，中天加油！」

中天主播劉盈秀則說：「中天新聞換照沒過，這真的是我媒體從業15年來的震撼，希望台灣能有優質的土壤環境，讓真正的新聞事業有更多養分與發芽茁壯的空間，讓每位媒體人都能不忘初衷，讓不同角度與聲音能夠被尊重，無所畏懼的去表達。」

(中時 )