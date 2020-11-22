本季誓言要拿下富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)冠軍的政治大學，22日強碰挑戰3連霸的健行科大，竟然克服32分大幅落後追上，更靠林彥廷在最後1.2秒於籃下放進致勝兩分球，終場政大84比83演出超級逆轉秀，拿下對戰健行首勝，更是本季首支3連勝球隊。

政大自107學年度登上公開一級起，在UBA四度對上健行科大都輸球，但雙方分數差距不斷縮小，從2年前最多輸達39分，到上季複賽拚到延長賽才以4分差落敗。本季兩隊的對決，政大教頭陳子威賽前就坦言很期待，也對今年子弟兵的表現很有信心。

政大開賽和健行打得拉鋸，第一節打完僅以1分落後，半場打完卻被拉開26分差，甚至在第3節最多落後達32分，但全隊沒因此放棄，末節急起直追，最後不到3分鐘狂飆外線，連4顆三分球將比數追成1分差，健行簡廷兆最後11秒兩罰不進，更給了政大完成大逆轉機會。

儘管上半場大幅落後，陳子威仍不斷給球員鼓勵，「中場我就跟他們說，不要放棄，我們隨時有機會扳平。」而能在末節成功翻盤奪下重要1勝，陳子威透露：「我們每天都有在練這種情況，今天有發揮出效果，在小比分的比賽，球員能那麼沈穩的處理球，贏了真的很激動。」

林彥廷昨對輔大拿下全隊最高18分，今天再投進逆轉致勝球建功，首次嘗到擊敗衛冕軍滋味，賽後直呼「爽」，但他坦言，打完上半場自己一度以為要輸了，「那時候心裡還想說，要贏就贏冠軍賽。」但球隊在下半場奮力追分，自己最後那一次出手，時間點也抓得剛剛好。

台灣藝大本季UBA先吞2連敗後，預賽第3戰以59比54擊敗文化大學，總算開胡；國立體大則以77比65擊敗台北市大，目前戰績2勝1敗，韓杰諭拿下18分、9籃板，藍少甫也有15分、6籃板演出。

(中時 )