2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽第三循環第6輪賽事，南市台鋼今天作客輔大足球場，靠著Marc「梅開二度」鎖定勝局，終場以3比1擊敗航源FC，以積分48分與第二名的高市台電拉開差距，提前一輪封王。

開賽第10分鐘，南市台鋼就取得角球機會，由隊長吳俊青操刀，Marc在罰球區右側遠柱的位置將球頂入球門中，率先敲破航源FC的大門，上半場結束南市台鋼暫時1球領先結束。

第60分鐘航源FC徐翊不慎犯規，讓南市台鋼得到12碼罰球機會，由10號Marc操刀成功破門。

握有2球領先優勢的南市台鋼不到7分鐘攻勢再起，由守門員潘文傑將自由球大腳送至罰球區左側附近，Benchy起腳射門破網，南市台鋼取得3比0。

最終南市台鋼以3比1擊敗航源FC，加上位於積分榜第2位的高市台電遭璉紅台體以1比1逼和，意味著與南市台鋼的差距來到5分積分，南市台鋼提早一輪封王，成為2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽的冠軍。

賽後南市台鋼總教練羅智聰說：「剛開始在第一循環我們還是處於磨合階段，而每位球員都有自己的特色，磨合上花了不少時間，但是透過比賽漸漸的大家都能去適應隊友的特點，讓球員彼此間能夠溝通、配合，現在的組織配合變得流暢，每個人都有慢慢找到自己的定位跟最適合自己的位置，整體在進攻防守上也變得比較流暢一點。」

接下來還有最後一輪賽事南市台鋼將與北市大同交手，本賽季冠軍獎盃也將在現場頒發。另外在金靴獎爭奪戰中，北市大同安以恩、台中FUTURO朱益成、南市台鋼的Marc與Benchy都在競爭行列中，將在11月29日聯賽最終輪結束後才得以揭曉。

(中時 )