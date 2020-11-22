8旬翁深夜外出迷途，妻衝派出所求警尋夫。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

8旬翁深夜外出迷途，妻衝派出所求警尋夫。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

8旬呂姓老翁20日凌晨獨自外出，呂妻清晨起床發現枕邊人消失，苦等4小時沒消息，急得像熱鍋螞蟻，直奔八德警分局八德所報案，員警積極調閱監視器，在和大溪交界的產業道路看到呂翁呆坐路旁，連忙帶回，呂妻見枕邊人安然無恙，頻頻感謝警方幫助。

八德區一名婦人20日上午8時許慌張地跑進八德派出所向警方報稱自己的先生走失了，員警鍾明鈞安撫婦人情緒，婦人娓娓道出，凌晨4時起床時就沒看到呂姓丈夫，起初以為是外出到住家附近購買豆漿餐點，但到了早上近8時許丈夫仍未返家，擔心年逾八旬並有失智狀況的枕邊人發生意外，焦慮不安著急地趕到派出所報案。

呂妻稱，丈夫平日僅會在住家興豐路附近種田或外出買早餐，其餘時間皆待在家中，警方得知老翁駕車出門，立即調閱附近監視器，發現老翁最後出現在八德區中山路292巷附近，與家屬一同前往周邊尋找，最後在距離約500公尺外產業道路（與大溪區交界），發現老翁呆坐路旁，且神情恍惚完全不知道自己身在何處。

家屬表示，老翁應是又發生失智情形才會迷途，對於警方在15分鐘內就找到老翁並協助平安返家，深深表達感謝。

八德警分局呼籲，在邁入老年化的台灣社會裡，老人失智迷途情況日益增多，建議家屬多留心，儘量避免讓其獨自出門，可在經常穿著的衣褲繡上長者姓名及聯絡電話，或是佩掛愛心手鍊，防止迷途走失情事發生。

(中時 )