今日遊行現場照 (吳家豪攝)

秋鬥大遊行今日下午舉行，社會各界、民間團體上街頭，針對執政黨開放萊豬、勞動、環保、土地居住正義等議題發聲。行政院秘書長李孟諺晚間7點發出聲明回應，將會傾聽遊行訴求，指示各部會持續向社會溝通說明。有關萊豬進口的疑慮，也會做源頭管理，讓民眾安心買、放心吃。

李孟諺表示，遊行活動的訴求相當多元，包含勞動議題、食安議題、國際經貿、環境保護及頻道管理等。議題涉及行政院相關部會，包含衛福部、農委會、教育部、經濟部、財政部、環保署等，相關部會一定會傾聽、蒐集今日遊行民眾、團體所提出的訴求，並持續向社會溝通說明目前行政部門的規劃措施。

李孟諺說，有關多數民眾關心明年美豬進口後的食品安全，行政院已指示各部會針對所屬業管通路，除了產地國來源強制標示，並且對進口豬肉各項部位編列進口貨號，從源頭開始管理，切實掌握流向，從邊境開始一路到消費者的餐桌上，都有相關積極作為，目的就是讓使用豬肉的業者、店家，以及食用豬肉的民眾，可以自己選、安心買、放心吃。

(中時 )