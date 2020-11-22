蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty」高雄演唱會，22日第三場邀來饒舌天團頑童MJ116聯手轟炸雄蛋，雙方首度合作趣事不少，前幾天彩排，Jolin好奇問「MJ116」究竟甚麼意思，經紀人解釋是木柵英文名縮寫，加上郵遞區號而成，Jolin幽默笑回：「來到高雄左營，那我應該要跟當地歌迷組一個『ZY 813』（左營英文名縮寫加郵遞區號）！」
Jolin與頑童昨挑選〈辣台妹〉、〈幹大事〉〉〈PLAY〉串成REMIX組曲，令滿場萬名歌迷為之瘋狂；聊起對頑童的印象，之前僅在大型頒獎典禮後台打過招呼的Jolin說：「感覺他們三個無論談吐、氣場都很man，而且是講義氣重友情的兄弟。」頑童三人則對Jolin的印象一致喊「讚」。
不僅安排嘉賓驚喜，Jolin也應歌迷要求重現「阿聯酋」空姐裝！這套之前在台北場被好友吳青峰戲稱為空姐裝的造型，前二場被新服裝「炫目復古嬉皮風歌姬」取代，不少歌迷關切空姐裝會否再出現，還有歌迷開玩笑「是不是因為疫情關係航空業不景氣，所以空姐也休息了」，於是Jolin昨換上這套戰袍「重出江湖」，在台上笑說「空姐復工了」！
(中時 )
#蔡依林 #頑童 #Ugly Beauty
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。