蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty」高雄演唱會，22日第三場邀來饒舌天團頑童MJ116聯手轟炸雄蛋，雙方首度合作趣事不少，前幾天彩排，Jolin好奇問「MJ116」究竟甚麼意思，經紀人解釋是木柵英文名縮寫，加上郵遞區號而成，Jolin幽默笑回：「來到高雄左營，那我應該要跟當地歌迷組一個『ZY 813』（左營英文名縮寫加郵遞區號）！」

Jolin與頑童昨挑選〈辣台妹〉、〈幹大事〉〉〈PLAY〉串成REMIX組曲，令滿場萬名歌迷為之瘋狂；聊起對頑童的印象，之前僅在大型頒獎典禮後台打過招呼的Jolin說：「感覺他們三個無論談吐、氣場都很man，而且是講義氣重友情的兄弟。」頑童三人則對Jolin的印象一致喊「讚」。

蔡依林今晚繼續在高雄巨蛋開唱。（凌時差提供）

不僅安排嘉賓驚喜，Jolin也應歌迷要求重現「阿聯酋」空姐裝！這套之前在台北場被好友吳青峰戲稱為空姐裝的造型，前二場被新服裝「炫目復古嬉皮風歌姬」取代，不少歌迷關切空姐裝會否再出現，還有歌迷開玩笑「是不是因為疫情關係航空業不景氣，所以空姐也休息了」，於是Jolin昨換上這套戰袍「重出江湖」，在台上笑說「空姐復工了」！

(中時 )