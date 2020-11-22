2020年「秋鬥」今天舉行，旺旺集團董事長蔡衍明現身捍衛言論自由，意外的，79歲的《聯合報》發行人王效蘭坐著輪椅前來相挺，她肯定蔡衍明「很有勇氣」；對民進黨政府的作為則很不認同，她直言「如果我是中天，會去把總統府踢掉」。

蔡衍明今天下午進到「秋鬥」大遊行會場凱達格蘭大道後，受到民眾熱情包圍，身邊幾乎幾得水泄不通。不過王效蘭在旁人幫忙下，闖過重重人牆，來到蔡衍明前，情意相挺。

為何會想到凱道挺蔡衍明？王效蘭說，為了新聞自由，蔡老闆過去這段時間很有勇氣，我們難道不該支持他嗎？《中時》和《聯合》過去互為競爭，但那是為新聞而競爭，其實新聞界都是一家人，她跟蔡老闆無親無故，但現在蔡老闆有難，所以決定出面相挺。

國家通訊傳播委員會（NCC）決定關掉中天新聞台，王效蘭直言，「太讓人生氣了，真想把總統府踢掉」。她告訴蔡衍明，「堅強一點，你不是一個人」。對此，蔡衍明知直呼「很感動」。

王效蘭說，台灣現在的言論自由是「一塌糊塗」，政府裡面有許多馬屁精，不守法、只聽命行事，讓人不能認同。她的腰不能動必須坐輪椅，但是為了言論自由，就要別人推著她一定要來參加遊行。

王效蘭與蔡衍明兩人惺惺相惜，不僅交談了近10分鐘，還互相握手、擁抱，並一起加入遊行隊伍，他們走在「怒，蔡政府關中天，新聞自由已死」、「怒，蔡政府關中天，台灣一言堂」的布條後，一起捍衛言論自由。

在「秋鬥」遊行的言論自由大隊前，蔡衍明、王效蘭及前台北縣長周錫瑋等3人走在最前面，他們沿路高喊「新聞要自由，言論要自由」、「反關台，挺中天」、「蔡英文下台」、「蘇貞昌下台的口號」，民眾也給予熱情回應。

王效蘭就一路坐輪椅與蔡衍明遊行到民進黨中央黨部前，他最後接受媒體採訪時說：「現在有政黨要限制言論自由，人民不該接受限制，要勇敢站出來反對。」

(中時 )