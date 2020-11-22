英國與中國大陸針對香港《國安法》、港民居留權、華為5G等議題爭論不休之際，英國首相強森19日宣布，2021年將把皇家海軍航空母艦「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）派往亞洲巡弋，此舉被認為意在向北京示威；相關軍事計畫還包括設立太空與網路部隊等。

強森透過視訊向國會發表演說時指出：「伊麗莎白女王號航母明年將率領英國與盟邦組成的特遣艦隊，執行20年來規模最大的部署任務，範圍涵蓋地中海、印度洋及東亞」。

強森表示，現今國際情勢比冷戰後的任何時期都還要危險，各國競爭也更激烈。全球安全建立在氧氣管一般的重要網路上，必須保持暢通，包括船運航道、網路、空中走廊、海底電纜等都必須正常且安全地運作。

雖然強森並未透露部署計畫具體細節，但外界認為，這艘航母可能參與美國、日本的聯合軍事演習，也會試圖挑戰過度聲索海洋主權的自由航行作業。

除了出動航母，強森也宣布將成立國家網路部隊（National Cyber Force）和太空司令部（Space Command），目的是在2022年發射英國的第1枚火箭，以因應新興國安威脅。

日本媒體分析，北京打壓香港民主，導致中英關係陷入緊張，強森此刻「大秀肌肉」，向陸方施壓意味相當濃厚。

(中時 )