一般人在挑選另一半時除了考慮個性外，許多人也會將外表納入考量。對此，一名男網友憂心的說，自己身高只有166公分，不會打扮也不懂得社交，除此之外其他條件不算太差，但卻遲遲交不到女友，於是想知道問題出在哪。而貼文發出後網友也點出關鍵原因，「為什麼不去學打扮、社交」、「你根本沒努力想交女朋友啊！」

原PO在PTT上的八卦板以「不會社交打扮身高只有166要怎麼交女友」為題說明，自己今年30歲了，但是不會社交、打扮，身高只有166公分，平常只有公司和租屋處兩地跑，除了生活單調點外，自認本身條件不差，「會投資股票、寫python，也會linux等作業系統」，這讓單身的他好奇詢問廣大網友，到底要如何交到女朋友。

貼文發出後網友們紛留言打臉，認為原PO應該補強自己的弱點，「為什麼不去學會打扮、學會社交、「你根本沒努力想交女朋友」、「只要你談吐夠好，其他條件根本不重要，不會說話就只能靠其他條件去補」、「社交打扮多少學一下吧，什麼都不做就想要有女友，那你慢慢等吧。」

此外，也有網友分享案例，「我朋友158公分，大學女友沒停過 (兩任) 畢業馬上娶嬌妻」、「我比你高10公分一樣沒人愛，看來身高不是重點」、「你的能力值都是點在“自我”上面，沒有任何能力是提升你去尋找另一半的，然後你再上來抱怨交不到另一半？」

(中時新聞網)