古民社區研發「魚龍入青雲」元寶，結合龍膽石斑與空心菜，別具心裁。（張亦惠攝）

新港鄉古民村近幾年來社區營造有成，22日舉辦「兄弟社區來相肩、共祝長者金婚慶」社區成果展。（張亦惠攝）

新港鄉古民村近幾年來社區營造有成，22日舉辦「兄弟社區來相肩、共祝長者金婚慶」社區成果展，並同步發表社區新品「魚龍入青雲水餃」將枋寮龍膽石斑與空心菜結合包入水餃中，營養美味兼具，相當吸睛。

古民社區空心菜1天產量占全台產量4成，2017年開始在村長郭忠和與社區理事長蔡峻傑通力合作下開始積極辦理社區營造，除了政府補助外，蔡峻傑和幹部努力發展社區產業，結合新港心團隊、勞動部創業鳳凰顧問黃采燕和崑山科技大學企管系主任呂德財等輔導團隊，運用邊角形狀歪斜賣像不佳的空心菜，加工製作成空心菜麵與空心菜玫瑰饅頭等。

今年古民社區推出新品水餃，蔡峻傑直言是「無心插柳」的結果，因欲南下拜訪社造有成的社區，因而有機會認識枋寮的返鄉青農潘瓊惠，將兩者結合迸出新滋味，由返鄉青農洪連懋提供具有生產履歷的空心菜做成水餃皮，包入由枋寮返鄉青農潘瓊惠具有生產履歷的龍膽石斑內餡，並請蔡峻傑的妻子劉寶薇教導長輩製成水餃，取名為「魚龍入青雲」元寶。

嘉縣長翁章梁昨天也參與盛會，翁章梁說，古民社區發展協會將2個返鄉青農的農特產品，結合製成高經濟價值產品，並培訓社區長者從被照顧者，轉換為社區產業加工生產者與推廣者角色，提升社區長輩的自我價值，非常值得嘉義縣社區發展工作學習。

(中時 )