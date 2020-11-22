秋鬥大遊行從凱道出發，行經立法院，終點站為民進黨中央黨部前。有YouTuber貼出在天橋上拍攝的11分鐘長秋鬥遊行空拍縮時影片，並配上音樂。有網友看完心酸酸說：這個政府怎麼了？

史上最大規模的「秋鬥遊行」，以「反萊豬、反雙標、反黨國」為主軸，6萬人走上街頭抗議，國民黨、民眾黨也首度組隊參加，要求總統蔡英文要撤回萊豬行政命令。

YouTuber「邪影」在中山南路與忠孝西路的天橋上拍攝秋鬥遊行空拍縮時影片，人潮一波波不間斷，還有民眾帶小孩途中加入遊行行列，也有民眾帶著粉紅小豬氣球參與，場面熱絡。

網友表示，「想到自己也是其中之一好想哭，這個政府怎麼了？」、「不分顏色黨派，反萊豬支持言論自由反鴨霸症腐到底！」、「人很多～遊行成功！」、「要親自在秋鬥遊行中，才真正能感受到民意的震撼力！」

也有人認為，「為捍衛自己及下一代，為保衞中華民國的禮義廉恥，大家已盡力，但路還很長；可以肯定的是，幸福已在前面等候。大家加油。」、「如今這世道，做好準備，長期抗爭了。」

(中時新聞網)