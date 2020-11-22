被視為2022國民黨北市長選舉熱門人選的立委蔣萬安，22日與12所高中的學生進行對話，暢談美豬進口議題外，也炮轟民進黨政府打假球，而現場學生也有備而來，提出過去馬英九政府開放萊牛進口，為何萊豬不行？好奇蔣萬安怎麼當戰神，各種辛辣問題質問蔣萬安。

蔣萬安今日應議員王鴻薇辦公室及北市願景工作協會的邀請，至台北市議會與10多名高中生互動，蔣表示，過去台灣尚未全面禁用萊克多巴胺時，有豬農以含萊劑飼料餵食，發現豬隻會顫抖、攻擊性增加、躁動等情形，因此憂心若食用萊豬，將影響嬰幼兒、孕婦、老人的健康。

蔣萬安指出，中央針對萊豬管制採產地標示是打假球，因為散裝加工肉品根本無從分辨，農委會說詞更是不斷前後矛盾，政府一邊說安全無慮，又說很危險，「不覺得很矛盾嗎？」，認為民進黨政府不只荒謬還欺騙人民。

蔣萬安強調，衛生福利部進行風險評估時，還刻意規避公開招標門檻，未針對國人飲食習慣進行大規模的研究調查，令民眾難以接受。

現場有高中生提問，為什麼馬政府可以開放瘦肉精美牛，到豬身上就不行？蔣萬安表示，當年有規定牛豬分離、排除內臟、三管五卡。尤其國人食用豬肉比例高於牛肉七倍，加上國人大量食用豬內臟，現在政府卻是要開放全豬、全牛。

有高中生說，若看到行政院長蘇貞昌對於立委質詢都答非所問時該怎麼應對？蔣萬安認為，遇到很皮的官員，可以很強悍要求下台，但中間的拿捏需要經驗，可以透過官員的答非所問來凸顯問題，質詢不是只為了罵官員做一場秀。

除了萊豬議題以外，蔣萬安當年檔一例一休而被封為戰神也成為話題，蔣萬安表示，當時多達2小時的發言後，也有人問他怎麼不會想去廁所，但當時為了達成檔下修法的目標，只好持續將發言完成，否則會議很可能在他間斷的發言中就被解散。

(中時 )