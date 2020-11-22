2020因為全球疫情大爆發的關係，很多產業都因此受到重挫，賺進口袋的鈔票也跟著有了不小的影響。搜狐網運勢專欄「星座的新鮮知識」日前就分享一篇文章，指出在農曆「5日、10日、16日、24日、29日」出生的人，明年將可以迎接財神降臨，荷包賺滿滿。

1.農曆10日、16日

在這2天出生的人屬於心思比較細膩的類型，學習能力和領悟力也都很高，因此從整體上來看，這2天壽星相對於其他人來說較為出眾，青年時期努力打拚，中年就會有所收穫，而且他們天生還自帶財運。而在近幾年的運勢中，2021年的財運最為旺盛，還有貴人財的幫助，很有機會能夠達到財運高峰。

2.農曆5日、24日

這2天出生的人不分男女，性格上都屬於比較強硬、倔強的類型，一生當中的福氣都不差，而且還有貴人提拔，2021年也是他們近幾年來財運最好的時機，在明年不管是受雇於人，還是自己創業當老闆，都有機會大展鴻圖，荷包賺滿滿！

3.農曆29日

在這天出生的人則是為人忠厚老實的類型，做事穩妥且腳踏實地，個性謙遜且勤勞，待人處事的部分也相當大方、重情重義，也因為這樣的性格，讓他們在這一生中最不缺乏的就是人脈關係，雖然早年的運勢較為平順，但到了中年就會開始提升，而2021年更是他們最佳的賺錢時機，財運可以說是非常強盛。

(中時新聞網)