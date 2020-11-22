紙風車劇團的變形藝術卡車今（22）日偕同九天民俗技藝團，前進台灣東北角。當本在路上奔馳的卡車，突然敞開，成為華麗舞台時，大小朋友也不禁驚呼連連，為九天的演出《廟會演藝》帶來精彩前戲。雖氣候不穩，雨絲飄揚，表演現場仍吸引超過千位觀眾，一同看戲，欣賞陣頭文化。

九天團長許振榮表示，此回響應交通部觀光局「2020小鎮遊戲趣2.0」活動，九天也特別規畫表演，藉由活動，推廣台灣在地最傳統的文化藝術，「今年因為疫情無法到國外，但因這次的活動，反而有更多機會可以給台灣的民眾欣賞。」

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處副處長吳建志、立法委員賴品妤、新北市 議員林裔綺也到場支持。吳建志表示，此回九天赴瑞芳演出，希望能吸引民眾踏上瑞芳外，還可以到貢寮雙溪，欣賞東北角海岸及山城的美。

演出由九天象徵眾神遶境的表演揭開序幕，經由專業劇場編制手法，將傳統陣頭重新編排，讓戰鼓、家將、神偶、神將輪番上陣，搭配許振榮與九天副團長「瑪利亞」陳世旻生動詼諧的串場講解，介紹台灣的陣頭文化，在歡笑聲中展現台灣傳統表演藝術之美。

疫情讓當今世界顯得混亂不安，演出團隊今日也邀請幾位觀眾上台，一同加入九天鼓陣，為鄉親好友擊鼓祈福。交通部觀光局表示，除邀請大家闔家親臨小鎮體驗多元風情、脊梁山城特色、品嚐在地美食，欣賞精彩演出，帶回滿滿歡樂的回憶外，也希望大家在保持社交距離的同時，重新認識臺灣的美。

(中時 )