微軟公司創辦人比爾．蓋茨在其主持的播客上指出，新冠病毒大流行將從根本上改變人們的商業及工作方式，會產生有7個全球性的深遠變化。他還預測，即使戰勝病毒，全世界仍然很久「不會恢復正常」。

美國《INC》雜誌最近訪問比爾．蓋茲時說，他在5年前於《TED》論壇演講時大致預測到疫情大流行的狀況，以及美國過於輕忽造成嚴重後果。也由於這次演講，比爾．蓋茲對疫情的觀察與分析被認為是最有說服力的聲音之一。他在最近還以播客形式邀請著名演員拉希達．瓊斯(Rashida Jones)以及知名的美國傳染病專家福奇(Anthony Fauci)進行對談，他們對新冠疫情全球大流行對未來造成的7項影響深遠的預測。

You can listen to a bonus clip that didn’t make it into our latest episode here: https://t.co/5diXiKpEnx pic.twitter.com/PZsCSsWx6N — Bill Gates (@BillGates) November 20, 2020

比爾．蓋茲與福奇在節目中指出，新冠疫情大流行造成全球7項影響深遠的改變，分別是：

1.在不久的將來，遠端會議將成為常態。以前如果不和客戶見面，很可能會讓客戶覺得不受重視，現在大家對此事的態度已經改變。

2.軟體、尤其是用於網上交流與互動的軟體會有更快的發展，所有的約見與會談首先都會以遠端會談為基礎。

3.企業的辦公室空間會重新規劃，因為會整個星期在辦公室內工作的人數將會非常少。人們使用辦公室的觀念會完全改變。

4.人們不再積極與嚮往遷往大城市居住，因為未來在世界任何地方進行遠端工作將成為常態，沒有必要再租用昂貴的辦公室與市中心的住宅。

5.人們在工作上的社交會更少，與社群或家庭的互動會更緊密。

6.疫苗出現不會馬上拯救世界。就算美國與其他疫情嚴重地區病毒消失了，很多人仍不敢離開自已熟悉的地方，必須等到全世界疫情都獲得控制、疫苗都普及之後，全世界才能恢復正常。

7. 儘管這種大流行是一場噩夢，下次的病毒大流行就不會那麼恐怖，因為人類已經獲得對抗大規模疫情的經驗，懂得要快速隔離、做好防護、測試工具更有效。感染的經驗，並能夠加以運用。

(中時新聞網)