打破搖滾樂給人的熱鬧意象，漫畫大師蕭言中動畫短片《印象禪武》，邀請樂團China Blue鍵盤手大貓配樂，以熱情奔放的搖滾樂，呈現靜若如水的禪道。蕭言中表示，明年將帶短片至法國巴黎展開個人畫展，期待搖滾樂結合東方文化，能讓法國民眾留下深刻印象。

《印象禪武》創作源起蕭言中的「指劍畫」系列作。他以指尖為畫筆，利用極簡線條，勾勒出豐盈的人物意象。動畫導演蔡旭晟將線條延伸，打造小沙彌與多位武僧角色，雙方對峙於水墨山色間，搭配氣勢十足的搖滾樂，藉由打鬥過程，描述蕭言中心中的禪道。

蕭言中表示，過往東方武俠片多使用傳統中國音樂，長期下來，這樣的組合讓人漸漸麻木，「我認識大貓多年，動畫配樂指定要搖滾風，讓禪道擁有新的感覺。」影片中的狂風、爐火、流水及沙土，各自對應如吉他、鋼琴鍵盤等不同樂器，不只可見動畫中塵煙滾滾，也能從樂音聽見戰場動靜。

大貓表示，搖滾樂就是釋放靈魂的過程，而禪道則存在於生活萬物中，靈魂沉澱下來，就能找到禪意。利用搖滾樂詮釋蕭言中帶有武功意象的畫作，是很特別的經驗。

蔡旭晟表示，真正著手創作動畫前，曾試圖臨摹蕭言中的畫作，挖掘出蕭言中落筆前的心境，雖「指劍畫」系列作僅有線條，但卻蘊含創作者的故事，「同為創作人，希望能利用短片開創屬於蕭言中的某種宇宙或世界觀，影片最後可見許多雙手，手呈現許多情緒，可以代表掙扎、憤怒及猶豫等，他用指尖畫山水，也呈現他的漫畫宇宙。」

蕭言中去年診斷出罹癌第4期，病後創作能量卻仍源源不絕。明年預計將攜短片《印象禪武》赴法國巴黎舉行「指劍畫」系列個展外，經典漫畫《童話短路》也將改編為舞台劇《童話秀逗秀》。

蕭言中表示，抗癌1年多來，歷經16次化療，但每每做檢查卻能發現，只要有推出新作品，就是癌指數下降最多的時候，「我相信創作是很可貴驚人的力量，我也希望，將這股力量持續下去，持續創作，將作品推廣到全世界。」

(中時 )