大陸女星孟美岐，在選秀節目《創造101》中，以第一名之姿受到矚目，而後於限定團體《火箭少女101》出道，雖然該團體因合約到期而解散。單飛後的她，人氣依舊不減，死忠粉絲多不勝數；向來好脾氣的她，近期也受私生飯騷擾之苦，讓她不得不在自己的微博上發文詢問，到底是誰換了她的航班和座位。

因為孟美岐的發文，讓私生飯的問題再度浮上檯面。對明星藝人來說，私生飯經常涉入他們的私生活，使他們不堪其擾；這次的導火線，是孟美岐又找不到自己的航班座位，於是只好在微博上發文問道：「在線詢問，是哪位小姊姊或小哥哥，每次都很勤奮的綁定我的航旅縱橫，幫我換航班座位」。還幽默的說：「如果下次再幫我換的話，我比較喜歡靠窗的位置，謝謝您」。

不堪其擾的孟美岐只好發文詢問，是誰換了她的座位和航班 (圖/ 翻攝自孟美岐微博)

雖然高EQ的反應被粉絲稱讚，但也看得出來，被調換航和座位已經不是第一次發生；許多鐵粉看到偶像發出這條訊息，紛紛留言，有人怒嗆私生飯，也有人幫忙想如何才能讓航班資訊不被外洩。

不只孟美岐，許多偶像藝人也曾發生過這種情形。私生飯們總是能神通廣大的把自己喜愛明星的座位、航班調到自己旁邊或是同班機，這讓不少偶像藝人困擾不已並呼籲這些私生飯，藝人也有自己的私生活，還請多多尊重。

(中時新聞網)