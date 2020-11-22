未來一周兩波冷空氣陸續南下，北台灣首當其衝，高溫一口氣掉8度；中部以北下探16度。水氣大舉移入，進入十二月前，恐怕要先預習「冷冷的冰雨在臉上胡亂地拍」，準備迎接今年冬季。
中央氣象局在定義上，把每年十二月到隔年二月列為冬季。秋季最後一周，天氣再度轉差，除了降雨機率增，氣溫更有明顯變化。受東北風影響，明起北部氣溫陡降，高溫一口氣掉8度，僅23、24度。
中部以北降溫明顯，本周周末低溫下探17、18度，局部地區甚至到16度，搭配水氣移入，體感偏濕冷。
氣象局指出，今晚起到周二（24日）受東北風影響，降雨集中桃園以北、東半部地區，大台北山區及東部有局部大雨發生。周三（25日）起東北風減弱，高溫回升，中南部高溫上看30度。
周五（27日）東北季風來襲，「今年入秋以來最強一波冷空氣」，周末早晚最冷。降雨仍以桃園以北、東半部為主，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有較大雨勢。
(中時新聞網)
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