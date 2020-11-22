新北市汐止警分局社后派出所5日下午1時許，接獲報案表示在本轄福德一路某6樓民宅內，有男女情感糾紛疑似要跳樓輕生，警方獲報後不敢大意，立即派遣員警楊忠浩及蕭睿辰前往。

員警到場後由28歲劉姓女子開門讓警方進入，進入後發現一名24歲簡姓男子坐在床上情緒不穩定，面對員警的提問也不願回答，劉女向警方表示與簡男目前是男女朋友關係，但因個性不合向簡男提出分手要求，導致簡男情緒不穩且不讓她離開，劉女因擔心簡男會做出傻事，所以不敢離開他身邊並趕緊報警處理。

員警了解原委後，不斷勸說簡男，但簡男仍情緒激動並向劉女說「不要離開我，如果妳不待在我身邊，我就要跳樓」，話剛說完簡男突然就在轉身大吼大叫衝向前陽台開窗欲跳樓（身體一半已於窗外），在要跳下瞬間，一旁的2名員警眼明手快，立即上前將其拉下窗台，為防止危害再次發生而將其壓制管束，事後通知消防人員到場協助處理，經評估後由警消人員護送簡男前往就醫。

員警在陪同送醫過程中，不斷耐心安撫才讓簡男情緒慢慢恢復穩定，勸他要珍惜生命，不要做出讓親人遺憾終身的傻事，並協助通知家屬到場陪同，簡男父母表示兒子最近心情低落，沒想到會做出這樣的傻事，所幸員警及時救援，才沒有讓遺憾的事情發生。

汐止警分局呼籲，自殺無法解決問題而是災難的開始，可以再多想想，放下自殺念頭，珍惜生命，以正確的價值觀面對生活。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )