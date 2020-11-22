繼21日拿下睽違17年重返公開一級的首場勝利後，中原大學22日在109學年度富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)在中美堂對上地主輔仁大學，及時頂住末節差點被對方翻盤的龐大壓力，終場59比56作客爆冷勝出，收下預賽2連勝，輔大則吞2連敗。

中原去年在公開二級拿下季軍升一級，昨天預賽第2戰對台灣藝大拿下本季首勝，全隊士氣大振，今天對戰上季一級第4名輔大，前3節打完領先15分，第4節雖自亂陣腳只拿9分，讓輔大急起直追，但最終仍以3分差收下勝利。

中原教練張智峰昨天嘗到個人執教一級球隊的首勝，如今繼續連勝，他笑說：「這兩場幸運女神站在我們這裡。」而此戰能贏球的關鍵，他肯定球員夠拚，「夠團結才有可能贏球。」

大一菜鳥王承郅拿下全隊最高18分，隊長劉光尚則有17分、13籃板表現。劉光尚坦言，這一戰其實並非原先球隊設定要拿下的一戰，「就每一場都拚看看。」

在滿是球迷的輔大中美堂迎戰地主隊，對中原來說，不僅並非壓力，反而成為球隊的助力，劉光尚透露：「隊上很多人高中都是打乙組，不然就是UBA的公開二級，沒有看過那麼多觀眾，今天大家打起來特別興奮，防守都特別認真。」

(中時 )