中國大陸國家主席習近平22日晚間在二十國集團（G20）領導人利雅德峰會「守護地球」主題會上發表演講，強調中方將加大應對氣候變化力度，推動應對氣候變化「巴黎協定」全面有效實施。習近平並承諾，中國將提高國家自主貢獻力度，力爭二氧化碳排放2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和。

新華社報導，習近平表示，地球是我們的共同家園，需攜手應對氣候環境領域挑戰，守護好這顆藍色星球。

習近平提出3點主張。第一，加大應對氣候變化力度。G20要繼續發揮引領作用，在「聯合國氣候變化框架公約」指導下，推動應對氣候變化「巴黎協定」全面有效實施。中方宣佈中國將提高國家自主貢獻力度，力爭二氧化碳排放2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和。

第二，深入推進清潔能源轉型。中方支持後疫情時代能源低碳轉型，實現人人享有可持續能源目標。中國建成了全球最大的清潔能源系統，將推動能源清潔低碳安全高效利用，加快新能源、綠色環保等產業發展，促進經濟社會發展全面綠色轉型。

第三，構築尊重自然的生態系統。中方支援G20在減少土地退化、保護珊瑚礁、應對海洋塑膠垃圾等領域深化合作，打造更牢固的全球生態安全屏障。中方歡迎各方出席2021年5月在昆明舉行的「生物多樣性公約」第15次締約方大會，為未來全球生物多樣性保護設定目標，採取行動。

(工商 )