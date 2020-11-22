針對美海軍神盾艦日前成功使用標準3型IIA批次（SM-3 BlockIIA）飛彈，攔截模擬洲際彈道飛彈(ICBM)；「DefenseNews」21日分析，此一重大發展為美方與其盟友提供重要契機，使其強化對流氓國家的分層飛彈防禦能力。

報導指出，有鑒於北韓飛彈威脅與日俱增，美國國會在《2018財年國防授權法案》中，要求「飛彈防禦局」(Missile Defense Agency, MDA)在2020年年底前進行測試，以驗證美國是否能用標準3型IIA攔截ICBM。

美海軍攔截洲際彈道飛彈

如今證實國會此舉頗具遠見，更應採取行動讓MDA獲得足夠資金。儘管北韓暫停長程彈道飛彈的飛行測試；平壤卻持續研發陸基與海基飛彈，日前更展示最新且最大的ICBM。雖然金正恩還未進行測試，但專家認為北韓擁有或正研發的4種飛彈，KN-08、KN-14、火星14(Hwasong-14)與火星15(Hwasong-15)，都夠格稱為ICBM。

連同最近亮相的火星16，北韓手頭共有5種飛彈擁有彈道飛彈等級的射程，金正恩無疑會利用部分飛彈瞄準美國。

伊朗則是另一股成長中的威脅，德黑蘭與平壤在飛彈技術上不斷互通有無，已為美方掌握證據並施以制裁。2020年4月，伊朗革命衛隊的航太部隊(Aerospace Force)在使用固體推進劑的太空發射載具上，安裝軍事衛星並首度試射。

目前伊朗並沒有ICBM，僅擁有大量短程與中程彈道飛彈。雖然飛彈射程最多為2000公里，但已成為中東地區不可小覷的軍火庫；不過，德黑蘭一再宣稱，相關枷鎖隨時可片面結束。伊朗渴望飛彈成為對美國的戰略籌碼，讓其投入洲際彈道飛彈的研發，而太空計畫的進展可縮短研發之路。

此番美海軍試射的SM-3 IIA原先是設計來反制中程飛彈的；但這次成功已證實MDA可用其強化美國對流氓國家的分層飛彈防禦。美國現在國土防衛第一層為陸基中段防禦系統(Ground-based Midcourse Defense system, GMD)，由44枚布署於加州與阿拉斯加的陸基攔截彈構成，以攔截在中途階段的ICMB。

至於終端高空區域防禦系統，則使用雷達追蹤彈道飛彈，並在它們擊中目標前將之摧毀。如今海軍成功攔截，代表美軍除陸基的選項外，又多了海上攔截ICBM的選擇。

或許有人會主張，美軍對於來犯飛彈採取雙管齊下的做法，恐讓已陷入低盪的美陸、美俄關係更趨不穩。文中主張，美國本土飛彈防禦系統主要反制對象為北韓與伊朗；儘管可再進化，但對付大陸與俄國的飛彈攻擊仍有所不足，這類論點完全不攻自破。

以大陸與美國飛彈攻擊的複雜性與規模性，美國飛彈防禦系統很容易不堪負荷；特別是大陸與俄國研發的極音速巡弋飛彈，美方更難以招架。美國嚇阻大陸與俄國，靠得還是戰略核三角。

更弔詭的是，大陸與俄國也積極擴大飛彈防禦系統；俄國在本土部署飛彈攔截甚至比美國還多。指控美方加強飛彈防禦的說法，難免流於為反對而反對。

(中時新聞網)