日本大賽今（22）日繼續在大阪京瓷巨蛋開打，軟銀鷹火力凶猛，揮出15支安打，包括3轟，並以洋炮葛拉西亞（Yurisbel Gracial）2分炮與德斯派涅（Alfredo Despaigne）的滿貫炮最具關鍵，全場攻下13分之多。巨人只靠洋將惠勒（ZelousS Wheeler）回敬1發2分炮，終場軟銀以13比2大勝，兩戰皆捷，締造跨季日本大賽10連勝紀錄，而巨人單場失13分也寫下新高。

這場比賽1局上軟銀就發動猛攻，擊出3支安打，加上1次四壞球，以及巨人二壘手吉川尚輝的傳球失誤，攻下3分，取得3比0領先；其中柳田悠岐的二壘打攻下超前分，是此役的勝利打點。

2局上甲斐拓也揮出陽春全壘打，3局上葛拉西亞2分炮，軟銀迅速拉開比數至6比0。5局下巨人洋將惠勒擊出2分全壘打，把比數追成2比7，燃起一絲反攻希望；但7局上軟銀另一門古巴重炮德斯派涅開轟，揮出滿貫炮，再把比數拉開至11比2，徹底摧毀巨人試圖逆轉的意志。

9局上軟銀毫不手軟，擊出3支安打，加上巨人投手大竹寬傳球失誤，軟銀再下兩城，終場就以13比2大勝巨人。打擊表現最佳的是洋炮德斯派涅，他3打數1安打就是發滿貫炮，全場共有6分打點。至於栗原陵矢今天依舊犀利，單場5支4又是猛打賞，兩戰敲出7安，打擊率8成75。

軟銀先發投手石川柊太投5.1局有7次三振，1次四壞球、1次觸身球，被擊出4支安打，包括惠勒的2分全壘打，失2分拿下勝投。巨人隊先發投手今村信貴只投1.2局就丟掉4分退場，其中3分是自責分，吞下敗投。中繼投手鍵谷洋平只投0.1局，被擊出3支安打，包括德斯派涅的滿貫炮，自責分率竟高達108。

(中時 )