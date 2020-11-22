20201122中天新聞 台灣之恥！ 彭文正：關新聞台會寫入新聞史

今年的秋鬥遊行 22日中午在凱道登場，民眾將走上街頭，向民進黨政府表達對近期政策的不滿，喊出心中的憤怒。資深媒體人彭文正也現身遊行現場，聲援新聞台的言論自由，並表示，中天遭關台，NCC的理由根本就是笑話。

《中天新聞》報導，彭文正22日在「秋鬥」遊行現場接受採訪時表示，史上第一個新聞台被關，這會寫入台灣新聞史，「今天不是只聲援中天新聞台，我們是聲援所有的新聞台，只有媒體關政府，沒有政府關媒體這回事啦」。

彭文正指出，NCC提出的理由，簡單講就是笑話一則，他忍不住直言，「今天如果中天真的是紅媒，那就用《國安法》去罰嘛；有中資的問題 請經濟部、投審會去罰嘛；如果有危害國家安全，用《社會秩序維護法》去罰嘛，如果內容有假消息、假新聞、未經查證的部分，有的是法律去罰嘛」。

彭文正更狠批NCC，結果最後七個小矮人，用講不清楚的理由，最後還不敢承認這是政治，如果審查過程中，就認為政治立場不對，政治的部分有很多假消息所以關台，那他還會佩服這幾個審查委員。

(中時新聞網)